Жители Молдовы смогут полететь в Тбилиси с 20 июня

Опубликовано: 19:37, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молдавский лоукостер FlyOne будет совершать прямые рейсы из Кишинева в Тбилиси. Полеты в грузинскую столицу начнутся с 20 июня.

Лоукостер из Молдовы FlyOne допущен до совершения авиарейсов Кишинев-Тбилиси, сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.

Как заявили в ведомстве, полеты в грузинскую столицу молдавский авиаперевозчик начнет совершать с 20 июня. Все рейсы будут совершаться из аэропорта Кишинева каждый день.

Стоит добавить молдавский лоукостер FlyOne работает с 2016 года.

С января по март тбилисский аэропорт принял свыше 713 тыс человек – на 41% больше аналогичных показателей прошлого года.