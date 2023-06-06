Новый аэропорт в Грузии начнут строить зимой

Опубликовано: 10:54, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через полгода может стартовать строительство нового аэропорта в Тбилиси. Ожидается, что работать он начнет в 2028 году.

Возводить новый аэропорт в грузинской столице начнут к началу следующего года, стройка продлится несколько лет.

"Нашим желанием и планом является начало строительства нового аэропорта уже к началу 2024 года, которое, наверное, продолжится три-четыре года"

– глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили

Также рассматривается вариант расширения существующего аэропорта вместо строительства нового - решение власти страны примут до конца 2023 года.

До конца года будет выбрана архитектурная компания для проекта новой авиагавани, планируется сотрудничество с международными экспертами и консультационными компаниями.

Сегодня аэропорт в Тбилиси имеет ряд ограничений - как территориальных, так и навигационных, связанных с безопасностью.

"Аэропорт Вазиани является одним из самых привлекательных вариантов с точки зрения безопасности. Он… имеет много преимуществ с точки зрения навигации, а также с точки зрения развития города"

– Леван Давиташвили

Поток туристов растет в последние годы, и будет увеличиваться еще. Для лучшей пропускной способности Грузии необходим новый аэропорт. Также он позволит стране стать авиахабом и обслуживать транзитных международных пассажиров.