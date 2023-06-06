Новый аэропорт в Грузии начнут строить зимой

Возводить новый аэропорт в грузинской столице начнут к началу следующего года, стройка продлится несколько лет.
"Нашим желанием и планом является начало строительства нового аэропорта уже к началу 2024 года, которое, наверное, продолжится три-четыре года"
– глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили
Также рассматривается вариант расширения существующего аэропорта вместо строительства нового - решение власти страны примут до конца 2023 года.
До конца года будет выбрана архитектурная компания для проекта новой авиагавани, планируется сотрудничество с международными экспертами и консультационными компаниями.
Сегодня аэропорт в Тбилиси имеет ряд ограничений - как территориальных, так и навигационных, связанных с безопасностью.
"Аэропорт Вазиани является одним из самых привлекательных вариантов с точки зрения безопасности. Он… имеет много преимуществ с точки зрения навигации, а также с точки зрения развития города"
– Леван Давиташвили
Поток туристов растет в последние годы, и будет увеличиваться еще. Для лучшей пропускной способности Грузии необходим новый аэропорт. Также он позволит стране стать авиахабом и обслуживать транзитных международных пассажиров.