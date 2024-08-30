Вестник Кавказа

Жители КЧР забили тревогу из-за загрязнения озера

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Озеро в Карачаево-Черкесии превращается в болото из-за мусора. Жители Теберды сообщили "Народному фронту" о бедствии. Активисты намерены обратиться в мэрию.

Озеро Кара-Кель в Карачаево-Черкесии фактически превратилось в мусорное болото, рассказали жители Теберды представителям отделения "Народный фронт" в регионе.

В интернете распространились кадры, на которых показано, что вода в озере зацвела, позеленела. При этом граждане утверждают, что она была чистой.

Местные жители в комментариях пишут, что люди, которые будут купаться в озере Кара-Кель, могут подцепить кишечную палочку.

Активисты из движения пообещали обратиться в городскую администрацию для решения данной проблемы.

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