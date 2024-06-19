Жители Ингушетии будут трудоустроены в Самаре

Вопрос безработицы среди населения Ингушетии поможет решить соглашение с Самарой. Город предложил свыше 50 тыс вакансий для безработных в Ингушетии.

В Ингушетии остро строит вопрос безработицы - республика является лидером России по уровню безработицы. Для решения ситуации предпринимаются различные шаги, в том числе с Самарой заключено соглашение о трудоустройстве в городе жителей республики, сообщил министр труда и занятости республики Хаджибекир Муталиев, пишет ТАСС.

"У нас, к сожалению, высокий уровень безработицы, более 24 тыс человек официально зарегистрированы как безработные, а общая безработица превышает число в 74 тыс человек"

– министр

Сегодня безработных в Ингушетии почти 27%. Жители республики могут быть трудоустроены в других российских регионах.

"Федеральным центром было предложено заключение соглашения между такими субъектами, как мы, то есть трудоизбыточными, и такими, как Самара и ряд других субъектов, которые являются трудонедостаточными"

– министр

Так, Самарская область предложила Республике Ингушетия свыше 53 тыс вакансий в самых различных сферах. Трудоустройство предлагается либо с переездом, либо жители Ингушетии смогут работать в Самаре вахтовым методом.