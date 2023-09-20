Жители Еревана выйдут на митинг против Пашиняна 

Опубликовано: 11:45, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В среду в центре Еревана пройдет митинг против главы правительства Армении. Он назначен на 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Вечером 20 сентября в Ереване состоится митинг с требованием отставки премьер-министра Армении. Об этом сообщил глава блока "Мать-Армения".

"Мы заранее решили назначить большой митинг на площади Республики в 19:00, до этого проведем организационные работы. В 19:00 все партии должны присутствовать, мы вместе можем добиться перемен"

– Андраник Теванян

Он также добавил, что должно быть создано управление или оперативный штаб. Помимо этого, Теванян обвинил во всем происходящем нынешние власти.

"То, что происходит сейчас, последствия политики Пашиняна"

– глава блока

Он подчеркнул, что премьер должен быть отстранен, после чего в республике будет сформировано новое правительство.