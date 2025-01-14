Жители 14 улиц Новороссийска встретили утро без воды

Ночная авария на водоводе оставила без воды жителей 14 улиц кубанского Новороссийска – на месте работают бригады коммунальщиков, подачу воды обещают восстановить в кратчайшие сроки.
Часть жителей города Новороссийска в Краснодарском крае сегодня утром остались без водоснабжения из-за неисправности запорной арматуры, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В связи с неисправностью запорной арматуры ДУ 500 мм с 6:00 мск 6 февраля выполнено технологическое снижение подачи воды. Численность населения, оставшегося без водоснабжения, составляет 12,5 тыс человек"
- администрация Новороссийска
Отключение воды произошло на 14 улицах, сейчас на месте аварии работают бригады коммунальщиков и водоснабжающей организации – на время ремонта в городе будет организован подвоз питьевой воды по заявкам жителей, добавили в пресс-службе.