Вестник Кавказа

Жители 14 улиц Новороссийска встретили утро без воды

Таз с водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ночная авария на водоводе оставила без воды жителей 14 улиц кубанского Новороссийска – на месте работают бригады коммунальщиков, подачу воды обещают восстановить в кратчайшие сроки.

Часть жителей города Новороссийска в Краснодарском крае сегодня утром остались без водоснабжения из-за неисправности запорной арматуры, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В связи с неисправностью запорной арматуры ДУ 500 мм с 6:00 мск 6 февраля выполнено технологическое снижение подачи воды. Численность населения, оставшегося без водоснабжения, составляет 12,5 тыс человек"

- администрация Новороссийска

Отключение воды произошло на 14 улицах, сейчас на месте аварии работают бригады коммунальщиков и водоснабжающей организации – на время ремонта в городе будет организован подвоз питьевой воды по заявкам жителей, добавили в пресс-службе.

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