Вестник Кавказа

Жителем Владикавказа после призывов к терроризму заинтересовались следователи

Жителем Владикавказа после призывов к терроризму заинтересовались следователи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Владикавказа призывал в интернете к терроризму. Против него завели дело, им занимаются следователи.

Житель Владикавказа заинтересовал следователей после призывов к терроризму в социальных сетях, пишет пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

В мае 2024 года мужчина оставил комментарий в одной из публикаций, расцененный как "публичный призыв к действиям с признаками террористической деятельности".

Отмечается, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "оправдание терроризма". В настоящее время ведется следствие.

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