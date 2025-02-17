Жителем Владикавказа после призывов к терроризму заинтересовались следователи

Житель Владикавказа призывал в интернете к терроризму. Против него завели дело, им занимаются следователи.

Житель Владикавказа заинтересовал следователей после призывов к терроризму в социальных сетях, пишет пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

В мае 2024 года мужчина оставил комментарий в одной из публикаций, расцененный как "публичный призыв к действиям с признаками террористической деятельности".

Отмечается, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "оправдание терроризма". В настоящее время ведется следствие.