Вестник Кавказа

Режим беспилотной опасности сняли в Северной Осетии

Режим беспилотной опасности сняли в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Меняйло объявил о снятии режима беспилотной опасности. Оперштаб региона продолжает работать в круглосуточном режиме.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что режим беспилотной опасности отменен на территории республики.

При этом глава региона подчеркнул, что оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.

Ранее Меняйло заявлял о введении режима беспилотной опасности в Северной Осетии и других регионах Северного Кавказа.

Позже Росавиация объявила о штатной работе аэропортов Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа.

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