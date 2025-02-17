Режим беспилотной опасности сняли в Северной Осетии

Сергей Меняйло объявил о снятии режима беспилотной опасности. Оперштаб региона продолжает работать в круглосуточном режиме.
Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что режим беспилотной опасности отменен на территории республики.
При этом глава региона подчеркнул, что оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.
Ранее Меняйло заявлял о введении режима беспилотной опасности в Северной Осетии и других регионах Северного Кавказа.
Позже Росавиация объявила о штатной работе аэропортов Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа.