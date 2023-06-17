Жителей Ставрополья вновь порадуют выходными ярмарками

Опубликовано: 2:25, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утром на Ставрополье снова откроются ярмарки выходного дня – их примет столица края, на них будет представлена свежая продукция аграриев края.

На очередных выходных ярмарках гости и жители столицы Ставропольского края смогут обзавестись свежими товарами от отечественных производителей. Мероприятия пройдут 17 и 18 июня больших и маленьких жителей Ставрополя, пишет сайт мэрии города.

Горожане смогут начать свой шоппинг в столице Ставропольского края с 8:00 мск.

Ярмарки в субботу пройдут на улицах Магистральной, 16/1, Васильева, 35/1 и Ленина, 74/17. В воскресенье граждане отправятся на улицу Серова, 466.

Стоит добавить, что пришедшие на ярмарку получат возможность купить свежие продукты от отечественных производителей.