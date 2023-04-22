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Ярмарки выходного дня в Ставрополе предложат свежие овощи и фрукты

Ярмарки выходного дня в Ставрополе предложат свежие овощи и фрукты
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Традиционные ярмарки выходного дня состоятся в Ставрополе в эти выходные, жители и гости краевого центра смогут приобрести свежие фрукты и овощи местного производства.

Жителей и гостей Ставрополя ожидают в эти выходные традиционные ярмарки выходного дня, сообщает пресс-служба мэрии города.

На них будут представлены свежие овощи и фрукты от краевых производителей. Гражданам выпадет возможность купить помидоры, зелень и огурцы. Кроме того, на ярмарке ожидается продажа первой сезонной клубники.

Стать участниками ярмарок и уйти домой не с пустыми руками может каждый желающий. Торговые точки будут развернуты с 22 по 23 апреля на улицах Васильева, Ленина, Трунова и Серова.

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