Ярмарки выходного дня в Ставрополе предложат свежие овощи и фрукты

Традиционные ярмарки выходного дня состоятся в Ставрополе в эти выходные, жители и гости краевого центра смогут приобрести свежие фрукты и овощи местного производства.
Жителей и гостей Ставрополя ожидают в эти выходные традиционные ярмарки выходного дня, сообщает пресс-служба мэрии города.
На них будут представлены свежие овощи и фрукты от краевых производителей. Гражданам выпадет возможность купить помидоры, зелень и огурцы. Кроме того, на ярмарке ожидается продажа первой сезонной клубники.
Стать участниками ярмарок и уйти домой не с пустыми руками может каждый желающий. Торговые точки будут развернуты с 22 по 23 апреля на улицах Васильева, Ленина, Трунова и Серова.