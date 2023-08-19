Жителей Северной Осетии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Северной Осетии ожидается чрезвычайная пожароопасность. Температура в республике на данный момент составляет около 38 градусов.
В Северной Осетии объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС по региону.
"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 19 и 20 августа в степных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс)"
– МЧС Северной Осетии
Аномальная жара
Ранее в МЧС сообщили, что 18 и 19 августа воздух в Северной Осетии прогреется до плюс 38 градусов. В связи с аномальной жарой жителей региона призвали соблюдать все необходимы правила поведения, чтобы снизить риск возникновения пожаров.