Жителей Северной Осетии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Опубликовано: 12:58, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии ожидается чрезвычайная пожароопасность. Температура в республике на данный момент составляет около 38 градусов.

В Северной Осетии объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС по региону.

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 19 и 20 августа в степных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс)"

– МЧС Северной Осетии

Аномальная жара

Ранее в МЧС сообщили, что 18 и 19 августа воздух в Северной Осетии прогреется до плюс 38 градусов. В связи с аномальной жарой жителей региона призвали соблюдать все необходимы правила поведения, чтобы снизить риск возникновения пожаров.