Жителей Махачкалы лишат газа

Несколько улиц Махачкалы временно лишат газоснабжения. Подача газа прекратится завтра с 9:00 по 13:00. Также будут перебои 28 числа.
На нескольких улицах Махачкалы временно отключат газ в связи с проведением работ на газопроводе высокого давления, заявили в АО "Газпром газораспределение Махачкала".
Подачу газа временно прекратят на улицах Максима Горького, Оскара, Буйнакского и Сулеймана Стальского. Газоснабжение прекратится с 9:00 по 13:00.
Помимо этого, газ будет отключен 28 июня с 10:00 по 14:00. Перебои затронут улицы Кировского района столицы Дагестана.