Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники разрабатывают все новые схемы. В этот раз жертвами преступлений стали жители Кубани.

Правоохранители Кубани проинформировали о том, что появилась новая схема мошенничества. В последнее время случаи выдачи себя мошенниками за руководителей организаций стали встречаться чаще.

Как действуют мошенники

Аферисты подделывают аккаунты топ-менеджеров и начинают отправлять сообщения сотрудникам или другим руководителям. В сообщениях содержится информация о предстоящем звонке из госорганов. Мошенники утверждают, что сотрудники должны следовать определенной инструкции, которую им предоставит звонящий.

Как не стать жертвой аферистов

Чтобы избежать стать жертвой мошенников, необходимо быть бдительным и следовать определенным рекомендациям. Важно запомнить, что никогда не следует передавать конфиденциальную информацию или совершать какие-либо действия по телефону без проверки подлинности звонящего.

"Если вы получили подозрительное сообщение или звонок, в котором просят выполнить какие-то действия, необходимо сразу же связаться с руководством организации или службой безопасности. Не стоит паниковать, а лучше проконсультироваться с профессионалами, чтобы избежать финансовых потерь или утечки конфиденциальной информации"

- пресс-служба МВД по региону