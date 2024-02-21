Глава четырех фирм получил срок за мошенничество в Ингушетии

В Ингушетии вынесен приговор в отношении главы четырех фирм, заработавшего на обмане со страховками свыше 4 млн рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
"Судом установлено, что в период с декабря 2018 года по июнь 2019 года генеральный директор четырех ООО направил в отделение Фонда социального страхования РФ по Ингушетии фиктивные отчеты о наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком на несуществующих 124 работников"
– пресс-служба прокуратуры
В результате на банковский счет фирм поступили из фонда 4 млн рублей, которые предприниматель присвоил себе.
По данному факту завели уголовное дело.
Суд приговорил мужчину к трем годам исправительной колонии общего режима. Бизнесмена также обязали вернуть похищенные деньги.