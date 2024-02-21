Глава четырех фирм получил срок за мошенничество в Ингушетии

Ближайшие несколько лет руководитель четырех фирм в Ингушетии проведет под стражей. Его обвинили в мошенничестве на крупную сумму денег.

В Ингушетии вынесен приговор в отношении главы четырех фирм, заработавшего на обмане со страховками свыше 4 млн рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

"Судом установлено, что в период с декабря 2018 года по июнь 2019 года генеральный директор четырех ООО направил в отделение Фонда социального страхования РФ по Ингушетии фиктивные отчеты о наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком на несуществующих 124 работников"

– пресс-служба прокуратуры

В результате на банковский счет фирм поступили из фонда 4 млн рублей, которые предприниматель присвоил себе.

По данному факту завели уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к трем годам исправительной колонии общего режима. Бизнесмена также обязали вернуть похищенные деньги.