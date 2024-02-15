Вестник Кавказа

Бывшего руководителя центра занятости в Ингушетии будут судить за взятку

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Суд займется рассмотрением дела в отношении экс-руководителя центра занятости в Ингушетии. Его подозревают в даче крупной взятки.

Бывший глава райцентра занятости населения в Ингушетии, обвиняемый во взяточничестве, предстанет перед судом. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

"По версии следствия, в декабре 2023 г. обвиняемый предложил сотруднику республиканского управления ФСБ России взятку в сумме 2 млн рублей за непроведение им оперативно-розыскных мероприятий по выявлению хищения бюджетных средств в учреждении"

– пресс-служба прокуратуры

Там отметили, что правоохранители задержали мужчину во время передачи денежных средств.

В отношении него было заведено уголовное дело по факту крупной взятки должностному лицу.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1880 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель Махачкалы в суде ответит за организацию азартных игр

Житель Махачкалы в суде ответит за организацию азартных игр

Банду телефонных мошенников разоблачили на Ставрополье

Банду телефонных мошенников разоблачили на Ставрополье

В Дагестане снова &quot;минируют&quot; школы

В Дагестане снова "минируют" школы

Полицейские задержали по делу о взятке чиновницу в Дагестане

Полицейские задержали по делу о взятке чиновницу в Дагестане

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы