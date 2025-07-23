Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей

Дожди вынудили ввести штормовое предупреждение в Крыму из-за сильных дождей. В отдельных районах объявлена угроза схода селей.

Власти Крыма объявили штормовое предупреждения из-за обильных дождей, существует угроза схода селей, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

"Днем 3 августа, ночью 4 августа в южных, центральных, восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В бассейнах отдельных селевых рек возможны подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м и угроза схода селей"

- ГУ МЧС России по Крыму

Местных жителей и гостей региона также предупреждают о высокой вероятности возникновения ЧП, возможны подтопления территорий в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

Сотрудники чрезвычайного ведомства также просят воздержаться от дикого отдыха в палатках.