Жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды

На Грузию надвигаются дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром. Местами ожидается метель, возможны штормы и подъем уровня воды в водоемах.

В ближайшие несколько дней в Грузии испортится погода. Об этом сообщает Нацагенство окружающей среды.

Синоптики прогнозируют, что с 20 по 22 ноября в республике будут идти ливни, а в горах – снег. Местами также возможна метель.

Кроме того, на море прогнозируется шторм 4-5 баллов. Все это будет сопровождаться сильным западном ветром.

Метеорологи предупреждают, что из-за непогоды может серьезно повыситься уровень воды в водоемах, а в горах это может привести к возникновению оползнево-селевых процессов.

В связи с ожидающимся сильным снегопадом на отдельных участках дорог будут действовать ограничения.