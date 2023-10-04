В Грузии защитники леса протестуют против его продажи

Экоактивисты Грузии требуют от властей запретить продажу леса в Раче. Минприроды республики утверждает, что лес никто не продает.

В столице Грузии защитники леса устроили акцию протеста против его продажи и выдачи лицензий на охотничьи хозяйства. Вчера митинг экозащитников перерос в стычки с полицией, в результате которых было задержано 13 человек.

Министерство защиты окружающей среды в ответ на протесты выступило с заявлением, что лес не планируется продавать, а охотничьи хозяйства должны помочь в развитии региона.

Протестующих ответ властей не устроил и митинг продолжился сегодня.

Один их организаторов акции сказал, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока власти не отменят лицензии.

"Мы требуем аннулирования лицензии, которая была выдана с нарушением закона и без учета интересов населения. Несмотря на огромное сопротивление и необоснованные аресты, вчера нам удалось установить палатку. Мы останемся здесь до тех пор, пока наши требования не будут выполнены"

– Каха Асатиани, один из организаторов акции

Ранее Министерство защиты окружающей среды республики решило упразднить выдачу лицензий на организацию охотничьих хозяйств в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.