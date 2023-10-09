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Жителей Дагестана посадили в тюрьму за терроризм

Жителей Дагестана посадили в тюрьму за терроризм
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Четверо жителей Дагестана заслушали приговор по делу о терроризме. Их обвиняли в руководстве преступным сообществом и участием в нем. Участники получили большие сроки.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым жителям Дагестана, которых обвиняли в участии в террористической деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Все члены преступного сообщества находились за решеткой, где примкнули к террористам. Они руководили созданным в колонии сообществом, где готовили преступления и занимались пропагандой экстремизма.

Участники получили от 18 до 24 лет лишения свободы.

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