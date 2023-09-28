Мужчину осудили на 11 лет за подготовку теракта на Ставрополье

Опубликовано: 20:40, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужчину, собиравшегося устроить теракт на Ставрополье, приговорили к 11 годам лишения свободы. Он был связан с одной крупной террористической организацией.

Планировавший совершить теракт в Ставропольском крае мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы. Об этом информирует региональное управление ФСБ.

"Установлено, что Ермолаев, добровольно став сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) планировал совершение теракта путем взрыва одного из объектов транспортной инфраструктуры Ставропольского края"

– пресс-служба

Подозреваемый был задержан правоохранителями весной 2022 года.

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям. Ближайшие 3 года мужчина проведет в тюрьме, после чего он будет переведен в исправительную колонию строгого режима.