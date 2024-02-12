Жителям и посетителям Махачкалы подарили новую площадку для отдыха

В столице Дагестана официально запустили в эксплуатацию новую площадку для отдыха. Она находится у озера Ак-Гель. Площадка была организована в рамках федерального нацпроекта "Жилье и городская среда".

Мэрия Махачкалы сообщила на своем сайте об открытии для жителей и гостей города новой площадки для отдыха возле озера Ак-Гель.

Площадка была спроектирована и построена во исполнение республиканских обязательств по федеральному нацпроекту "Жилье и городская среда". Кроме того, в появлении площадки свою роль сыграли и жители Махачкалы, голосовавшие за модернизацию общественных пространств.

Новое место для отдыха оснащено скамейками, игровыми площадками и ларьками "быстрое еды". Тут можно как покататься на велосипеде, так и поиграть в настольные игры.

Площадь локации - 1,7 тыс кв м.