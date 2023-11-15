Жителям Белореченска раздали куски тыквы-гиганта

Сегодня в кубанском Белореченске прошла необычная акция – всем желающим раздавали куски гигантской тыквы в 570 кг, которую вырастила на своем огороде жительница города Елена Агафонова.

Для того, чтобы раздать людям куски тыквы-гиганта, которая выросла на огороде жительницы кубанского Белореченска Елены Агафоновой, ее пришлось рубить топором – ведь весила она 570 кг, сообщает "Россия.Кубань".

Выросло такое чудо из семечки сорта "Атлантический гигант", которую ее хозяйка привезла из Испании. Название себя оправдало - в апреле семечка "поселилась" на огороде хозяйки, а потом начала расти, да по 28 кг в сутки, и к осени ее вес перевалил за 500 кг.

Тыква Маня, как назвала ее Елена, проехалась по нескольким конкурсам, и даже на международном соревновании бахчеводов она уступила победительнице всего 25 кг, став второй. На Кубани Маня была вне конкуренции, а сегодня ее торжественно разрубили и раздали жителям Белореченска.

Годом ранее кубанские фермеры вырастили тыкву весом более 200 кг, которую пришлось разрезать ножовкой, чтобы узнать ее вес, передает "АиФ-Кубань".

Напомним, рекорд по массе выращенной тыквы датирован 2016 годом и принадлежит бельгийскому фермеру Маттиасу Виллемансу – его гигант весил 1190,5 кг, и это официально подтверждено книгой рекордов Гиннесса. Сам фермер утверждает, что вырастить такую большую тыкву ему помогли хорошие удобрения.