Школьник из Ингушетии присел более 7 тысяч раз

Абдул-Рахман из Ингушетии стал мировым рекордсменом. Он присел 7 743 раза. Организаторы подарили мальчику машину. Спортсмен намерен установить рекорд по качанию пресса.

Мальчик Абдул-Рахман Гетагазов из Ингушетии стал первым мировым рекордсменом по приседаниям.

Как пишет издание "Сапа Кавказ", он присел 7 743 раза за четыре часа. За количеством и качеством следили приглашенные эксперты.

Как отметил глава Клуба мировых рекордов Станислав Коненко, мальчик обладает запредельными возможностями человеческого тела. Организаторы вручили ему машину, однако Абдул-Рахман передал ее своему отцу.

Сейчас рекордсмен хочет установить новый мировой рекорд по качанию пресса.