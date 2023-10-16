Жителя Махачкалы убили из-за обвинений в порче

Опубликовано: 15:51, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Махачкалы убил своего соседа, так как подумал, что тот навел порчу. Убийца настороженно относился к будущей жертве и перешел к агрессии, когда заболел.

Порча и религиозность стали причиной гибели жителя Махачкалы, передает telegram-издание Mash Gor.

Махачкалинец Гаджимурад Гаджимурадов настороженно относился к своему соседу – 65-летнему Тинмагомеду Омарову – из-за его религиозности. Будущая жертва оказалась под подозрением, когда Гаджимурада настигла болезнь.

Дело дошло до того, что убийца стал подозревать своего соседа в наведении порчи, что переросло в агрессию.

Последняя встреча мужчины завершилась нанесением нескольких ударов ножом. Тинмагомедов умер, а Гаджимурадова задержали.