Вестник Кавказа

Жителя КЧР будут судить по восьми уголовным делам

Жителя КЧР будут судить по восьми уголовным делам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Против жителя Карачаево-Черкесии заведено восемь уголовных дел. Его подозревают в миллионных хищениях и отмывании денег.

Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом по восьми уголовным делам, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Фигуранта обвиняют в миллионных хищениях и отмывании денежных средств. Он руководил сельхозкооперативом и получал крупные субсидии якобы на возмещение части затрат.

В ведомстве заявили, что для легализации полученных средств 49-летний мужчина изготавливал фиктивные платежные поручения и перечислял деньги на расчетные счета сельскохозяйственным предприятиям.

Главам этих компаний он говорил, что ошибочно перевел и требовал вернуть деньги, но уже наличными. Против него завели восемь уголовных дел, он находится под подпиской о невыезде.

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