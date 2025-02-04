Жителя КЧР будут судить по восьми уголовным делам

Против жителя Карачаево-Черкесии заведено восемь уголовных дел. Его подозревают в миллионных хищениях и отмывании денег.

Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом по восьми уголовным делам, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Фигуранта обвиняют в миллионных хищениях и отмывании денежных средств. Он руководил сельхозкооперативом и получал крупные субсидии якобы на возмещение части затрат.

В ведомстве заявили, что для легализации полученных средств 49-летний мужчина изготавливал фиктивные платежные поручения и перечислял деньги на расчетные счета сельскохозяйственным предприятиям.

Главам этих компаний он говорил, что ошибочно перевел и требовал вернуть деньги, но уже наличными. Против него завели восемь уголовных дел, он находится под подпиской о невыезде.