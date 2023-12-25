Жителя Израиля снова говорят Нетаньяху "нет"

В Израиле прошли акции протеста, участники требовали роспуска Кнессета и проведения в стране досрочных парламентских выборов. Масштабной была акция в Тель-Авиве.

В субботу вечером по городам Израиля прокатилась волна протестных акций с требованием проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Как пишет издание Haaretz, тысячи жителей страны вышли на улицы, требуя распустить парламент страны и провести досрочные выборы. Акции прошли на волне еженедельных субботних митингов в поддержку заложников, захваченных ХАМАС.

Больше всего противников действующей власти собралось в Тель-Авиве. Протестующие заявляют, что руководство страны не справляется со своими обязанностями в свете затянувшейся военной операции в секторе Газа и неудачных попыток освобождения заложников.

Акции протеста состоялись и в Иерусалиме, где сотни демонстрантов собрались у резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Они требовали ухода кабмина страны в отставку и проведения выборов.

Помимо этого, досрочных выборов также требовали протестующие Хайфы.