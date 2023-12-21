Израиль намерен активизировать операцию в секторе Газа

Глава Минобороны Израиля сообщил, что еврейское государство планирует повысить интенсивность боев в Газе. Ранее премьер страны сообщил, что одной из ключевых задач на пути к прекращению операции является освобождение всех заложников.

Израиль планирует увеличить интенсивность операций в секторе Газа. Такое заявление сделал глава Минобороны страны на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов.

В частности, Йоав Галант заявил обратил внимание на то, что операции в районе Хан-Юнис продолжатся до тех пор, пока не будут найдены лидеры ХАМАС, а беженцы не вернутся в свои дома.

Помимо этого, глава ведомства поговорил с Энтони Блинкеном о региональной напряженности и атаках Ирана, которые он осуществляет через своих марионеток.

"Необходимо увеличить давление на Иран, оно может предотвратить эскалацию в регионе"

– Йоав Галлант

Он также отметил, что на данный момент ключевой приоритет Израиля – возвращение жителей северной части страны, где сейчас продолжаются бои против "Хезболлы".