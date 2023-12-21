Вестник Кавказа

Жителя Дагестана уличили в реабилитации нацизма

Жителя Дагестана уличили в реабилитации нацизма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителя Каякентского района обвинили в реабилитации нацизма в социальной сети. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Против 41-летнего жителя Каякентского района Дагестана заведено уголовное дело, его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в апреле прошлого года мужчина опубликовал в социальной сети видеозапись, в которой оправдывается нацизм.

Отмечается, что дело было заведено по статье 354.1 УК РФ. Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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