Жителя Дагестана уличили в реабилитации нацизма

Жителя Каякентского района обвинили в реабилитации нацизма в социальной сети. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Против 41-летнего жителя Каякентского района Дагестана заведено уголовное дело, его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в апреле прошлого года мужчина опубликовал в социальной сети видеозапись, в которой оправдывается нацизм.

Отмечается, что дело было заведено по статье 354.1 УК РФ. Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы.