Боевику из Дагестана зачитали приговор

В Дагестане осудили террориста, который воевал на территории Сирии. Его признали виновным и лишили свободы на три года.

Районный суд в дагестанском Кизилюрте вынес приговор жителю республики, который был членом террористической группировки и воевал в Сирии, сообщает пресс-служба МВД РД.

Судом было отмечено, что мужчина добровольно пополнил ряды боевиков в Сирии, а позже через Турцию он отправился в Египет. В августе этого года его депортировали в Россию.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом) и лишил мужчину свободы на 3 года.