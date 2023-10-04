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Житель Владикавказа перешел дорогу в неположенном месте и поплатился жизнью

Житель Владикавказа перешел дорогу в неположенном месте и поплатился жизнью
© Фото: пресс-служба МВД Северной Осетии
Во Владикавказе пешеход попал под колеса автомобиля и умер. Погибший переходил дорогу в неположенном месте. На месте трагедии работают следователи.

Автомобиль насмерть сбил пешехода во Владикавказе, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Как заявили в ведомстве, трагедия произошла вечером. Владелец машины "Лада Калина" наехал на человека, который переходил дорогу в неположенном месте.

Врачи не успели прибыть к месту происшествия, мужчина 1978 года скончался до их приезда.

Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают и следователи.

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