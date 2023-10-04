Житель Владикавказа перешел дорогу в неположенном месте и поплатился жизнью

Во Владикавказе пешеход попал под колеса автомобиля и умер. Погибший переходил дорогу в неположенном месте. На месте трагедии работают следователи.
Автомобиль насмерть сбил пешехода во Владикавказе, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Как заявили в ведомстве, трагедия произошла вечером. Владелец машины "Лада Калина" наехал на человека, который переходил дорогу в неположенном месте.
Врачи не успели прибыть к месту происшествия, мужчина 1978 года скончался до их приезда.
Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают и следователи.