Житель Владикавказа перешел дорогу в неположенном месте и поплатился жизнью

Опубликовано: 23:52, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МВД Северной Осетии

Во Владикавказе пешеход попал под колеса автомобиля и умер. Погибший переходил дорогу в неположенном месте. На месте трагедии работают следователи.

Автомобиль насмерть сбил пешехода во Владикавказе, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Как заявили в ведомстве, трагедия произошла вечером. Владелец машины "Лада Калина" наехал на человека, который переходил дорогу в неположенном месте.

Врачи не успели прибыть к месту происшествия, мужчина 1978 года скончался до их приезда.

Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают и следователи.