Угнанную в Чехии машину нашли в Северной Осетии

Североосетинские полицейские остановили для проверки на трассе "Владикавказ-Алагир" внедорожник, который оказался в международном розыске в связи с угоном в Чехии, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.
"BMW X7 белого цвета был оформлен в лизинг в Чехии неким гражданином, который, прекратив выплату платежей, покинул страну на приобретенной машине. Позже элитный внедорожник оказался в руках третьих лиц... В настоящее время машина изъята и помещена на специализированную стоянку"
- МВД Северной Осетии
Водителем угнанного внедорожника оказался гражданин Южной Осетии – машину ему отдали знакомые в счет оплаты долга, ни словом не обмолвившись, что она находится в международном розыске, передает "Интерфакс".
Сейчас то, как автомобиль оказался на Северном Кавказе, выясняют сотрудники отделения Интерпола совместно с МВД по Северной Осетии, - добавили в пресс-службе.