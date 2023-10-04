Угнанную в Чехии машину нашли в Северной Осетии

Опубликовано: 13:35, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Границы, в том числе автомобильные, у России с ЕС закрыты, тем больше было удивление осетинских полицейских, когда на трассе под Алагиром они остановили для проверки внедорожник BMW, оказавшийся угнанным в Чехии.

Североосетинские полицейские остановили для проверки на трассе "Владикавказ-Алагир" внедорожник, который оказался в международном розыске в связи с угоном в Чехии, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.

"BMW X7 белого цвета был оформлен в лизинг в Чехии неким гражданином, который, прекратив выплату платежей, покинул страну на приобретенной машине. Позже элитный внедорожник оказался в руках третьих лиц... В настоящее время машина изъята и помещена на специализированную стоянку"

- МВД Северной Осетии

Водителем угнанного внедорожника оказался гражданин Южной Осетии – машину ему отдали знакомые в счет оплаты долга, ни словом не обмолвившись, что она находится в международном розыске, передает "Интерфакс".

Сейчас то, как автомобиль оказался на Северном Кавказе, выясняют сотрудники отделения Интерпола совместно с МВД по Северной Осетии, - добавили в пресс-службе.