Вестник Кавказа

Житель Ставрополья ответит за осквернение памятника Воинской славы

Житель Ставрополья ответит за осквернение памятника Воинской славы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольца будут судить за сожжение венков на памятнике Воинской Славы в Кисловодске. Против него заведено уголовное дело. Ущерб составил свыше 190 тыс рублей.

Житель Ставропольского края предстанет перед судом за сожжение венков на монументе Воинской Славы, который расположен в Кисловодске, пишет пресс-служба СКР по региону.

Инцидент произошел 28 мая. Мужчина своими действиями повредил часть памятника и его внешний вид. Общая сумма ущерба составила свыше 190 тыс рублей.

Отмечается, что в отношении преступника возбуждено уголовное дело, которое было передано в суд.

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