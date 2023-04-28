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Житель Рустави погиб от угарного газа

Житель Рустави погиб от угарного газа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
От отравления угарным газом скончался житель Рустави. По факту ведется следствие.

Молодой мужчина скончался в результате отравления угарным газом в одном из жилых домов седьмого микрорайона Рустави. Установлено, что утечка угарного газа произошла из водонагревателя.

«Молодой мужчина не отвечал на звонки членов семьи, после чего они вызвали спасателей. Они взломали дверь квартиры и обнаружили тело молодого мужчины»

– пишет Sputnik Грузия.

Уточняется, что на месте работала полиция и медики. По факту ведется следствие.

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