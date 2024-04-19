Житель Новороссийска осквернил Вечный огонь

Безработный задержан за осквернение Вечного огня в Новороссийске, сообщает МВД по Краснодарскому краю.
Накануне в соцсетях широко разошлось и вызвало резонанс видео, на котором запечатлено, как некий мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. Таким образом он осквернил мемориал, расположенный на Площади Героев в Центральном районе.
"В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска отдела полиции Центрального района УМВД России по г. Новороссийску задержали нарушителя"
– МВД
Личность вандала установлена. Это местный житель, ему 46 лет, он безработный.
Ведомство также опубликовало видео, на котором мужчина приносит извинения. Однако в полиции уточнили, что этого будет недостаточно – может быть открыто уголовное дело.
"Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения"
– МВД