Житель Новороссийска осквернил Вечный огонь

Осквернение Вечного огня не останется безнаказанным в Новороссийске. Мужчина, прикуривший от мемориала, задержан. Опубликовано видео с его извинениями, ему грозит уголовное дело.

Безработный задержан за осквернение Вечного огня в Новороссийске, сообщает МВД по Краснодарскому краю.

Накануне в соцсетях широко разошлось и вызвало резонанс видео, на котором запечатлено, как некий мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. Таким образом он осквернил мемориал, расположенный на Площади Героев в Центральном районе.

"В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска отдела полиции Центрального района УМВД России по г. Новороссийску задержали нарушителя"

– МВД

Личность вандала установлена. Это местный житель, ему 46 лет, он безработный.

Ведомство также опубликовало видео, на котором мужчина приносит извинения. Однако в полиции уточнили, что этого будет недостаточно – может быть открыто уголовное дело.

"Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения"

– МВД