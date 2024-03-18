Вестник Кавказа

Осквернителей Вечного огня в Невинномысске ищут в Чечне

Вечный огонь в Железноводске
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне ищут молодых людей, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске. Инцидент произошел в начале марта. Трое приезжих плюнули в пламя и грели в нем ноги.

Спортсменов, которые осквернили Вечный огонь в ставропольском Невинномысске, разыскивают в Чеченской Республике, пишет телеграм-издание Mash Gor.

Инцидент с участием молодых людей произошел в начале марта. Трое парней приехали в город на соревнования. В свободное время они решили прогуляться.

Граждане подошли к Вечному огню и начали плевать в пламя, а затем и греть в нем ноги. Все свои действия они зафиксировали на видео. После их объявили в розыск.

В отношении осквернителей заведено уголовное дело. Как пишет канал, поисками спортсменов занялись чеченские правоохранители. Их разыскивают на территории республики.

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