Вестник Кавказа

Житель Махачкалы попал под колеса иномарки

Житель Махачкалы попал под колеса иномарки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале местный житель сбил своего земляка. От столкновения мужчина скончался на месте. Собран материал для процессуального решения.

ЗАГ: Житель Махачкалы попал под колеса иномарки

В Махачкале местный житель сбил своего земляка. От столкновения мужчина скончался на месте. Собран материал для процессуального решения.

В Махачкале на проспекте Петра I местный водитель иномарки сбил пешехода, пишет пресс-служба дагестанского МВД.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. 34-летний владелец BMW на высокой скорости сбил мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Отмечается, что от сильного столкновения 29-летний местный житель скончался на месте. Полиция собрала материал для принятия процессуального решения.

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