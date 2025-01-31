В Махачкале местный житель сбил своего земляка. От столкновения мужчина скончался на месте. Собран материал для процессуального решения.

ЗАГ: Житель Махачкалы попал под колеса иномарки

В Махачкале местный житель сбил своего земляка. От столкновения мужчина скончался на месте. Собран материал для процессуального решения.

В Махачкале на проспекте Петра I местный водитель иномарки сбил пешехода, пишет пресс-служба дагестанского МВД.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. 34-летний владелец BMW на высокой скорости сбил мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Отмечается, что от сильного столкновения 29-летний местный житель скончался на месте. Полиция собрала материал для принятия процессуального решения.