Вестник Кавказа

Мужчина попал под электропоезд в Махачкале

Мужчина попал под электропоезд в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электропоезд сбил мужчину на перегоне в Махачкале. От полученных повреждений 28-летний местный житель скончался.

На железнодорожном перегоне "Махачкала" – "Тарки" в столице Дагестана мужчина попал под электропоезд, пишет пресс-служба Управления на транспорте МВД по СКФО.

Как заявили в ведомстве, оказавшимся под колесами транспорта был 28-летний местный житель, который погиб на месте в результате полученных повреждений.

В МВД подчеркнули, что причиной данного инцидента стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта со стороны погибшего.

Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств случившегося, затем будет принято процессуальное решение.

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