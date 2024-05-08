Житель КБР получил 15 лет за подготовку теракта в Нальчике

Подготовка террористического акта в Нальчике вылилась в 15 лет лишения свободы для жителя Кабардино-Балкарии. Приговор вынесен сегодня. Первые два года осужденный проведет в тюрьме.

Житель КБР приговорен к серьезному сроку за участие в террористической организации, а также подготовку теракта – в общей сложности по трем уголовным статьям, рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда, который и вынес приговор.

Мужчина поддерживал идеологию запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Кроме того, осужденный участвовал в работе этой организации и присягнул ее главе.

Затем, в прошлом году, в промежуток времени с 7 июля по 24 августа он собрался устроить теракт в Нальчике.

Сначала мужчина следил за зданиями, где располагались органы власти, наблюдал за железнодорожным вокзалом. Он снимал объекты на фото и видео. Проведя такую подготовку, террорист купил компоненты для СВУ и сделал бомбу, которую поместил в тайник. Спустя какое-то время его нашли правоохранители.

Приговор подразумевает 15 лет колонии строгого режима, причем первые два года преступник проведет в тюрьме.