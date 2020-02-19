Житель Дербентского района завел на своем участке двух львов

Предприниматель из Дербентского района Дагестана устроил на своем участке в селе настоящий зверинец, "звездами" которого стали два африканских льва, однако в прокуратуре этого не оценили.

Предприниматель из села Рукель, что в Дербентском районе Дагестана, устроил на своем земельном участке настоящий зверинец, в котором собрал множество экзотических животных и даже двух африканских львов, не озаботившись законностью такого "развлечения" и лицензией на использование животных в культурно-зрелищных целях.

Проверка, проведенная представителями надзорного органа, установила, что помещения для животных не соответствуют установленным для них минимальным размерам, а значит, они не могут укрыться от посетителей. Сам предприниматель не контролирует состояние здоровья животных, передает "АиФ-Дагестан".

Большие претензии правоохранителей вызвали и земли, на которых раскинулся импровизированный зверинец - земельный участок предназначен для сельского хозяйства, и другое его использование запрещено законом. И главная претензия – в России африканские львы включены в Перечень животных, запрещенных к содержанию.

Своим представлением природоохранный прокурор потребовал устранить выявленные нарушения КоАП России, а прокуратура взяла на контроль его выполнение.