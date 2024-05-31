Житель Дагестана ответит в суде за налет на Буденновск

Жителя Дагестана обвинили в нападении на Буденновск в составе банды Шамиля Басаева. Он примкнул к террористам в 1995 году. В том же году и был совершен теракт.

Житель Хасавюртовского района Казбек Анасов предстанет перед судом за террористический акт в Буденновске в 1995 году, пишет пресс-служба СУ СК России.

Как заявило следствие, Анасов добровольно вошел в группировку под командованием Шамиля Басаева в 1995 году. Мужчину обвиняют в теракте, бандитизме, захвате заложников и бандитизме.

Ранее в Подмосковье был пойман 56-летний Хамзат Зоев, который также участвовал в налете террористов на Буденновск. Он был взят под стражу по решению суда.

Напомним, нападение боевиков на Буденновск произошло 14 июня 1995 года. Жертвами террористической атаки стали 129 человек.