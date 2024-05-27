Пойман еще один участник налета боевиков на Буденновск

В Подмосковье поймали члена банды Шамиля Басаева, его заключили под стражу. В 1995 году Басаев совершил налет на город Буденновск в Ставропольском крае.

В деревне Перещапово в Московской области поймали 56-летнего Хамзата Зоева, который состоял в террористической группировке под командованием Шамиля Басаева.

Как пишет пресс-служба СУ СКР, причастность задержанного к преступлению установили сотрудники Следкома по Северному Кавказу.

В ведомстве заявили, что Зоев участвовал в налете террористов на ставропольский город Буденновск в 1995 году. Его будут судить за бандитизм, совершение теракта, захват заложников и убийство.

Отмечается, что экс-член группировки Басаева заключено под стражу по решению суда в Ессентуках.

Напомним, 14 июня 1995 года боевики во главе с Шамилем Басаевым напали на Буденновск. Они взяли в заложники более 1,5 тыс человек. Жертвами теракта стали 129 человек.