Вестник Кавказа

Житель Адыгеи едва не убил знакомого из найденной в лесу винтовки

Житель Адыгеи едва не убил знакомого из найденной в лесу винтовки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Адыгеи нашел в лесу однозарядную винтовку, которую использовал во время ссоры со знакомым. Суд приговорил мужчину к тюремному сроку.

Суд в Адыгее вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя, который обвинялся в незаконном хранении оружия и покушении на убийство, передает пресс-служба судов Республики Адыгея. 

Из материалов дела следует, что 15 лет назад мужчина нашел в лесу винтовку с одним патроном внутри. Находку местный житель спрятал у себя дома. Оружие ждало своего часа до июня этого года, когда мужчина поссорился со знакомым и решил поставить точку в конфликте одним метким выстрелом. Злоумышленник подстерег знакомого возле его дома и выстрелил, но пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь. 

Стрелявшему суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Его также приговорили к штрафу в 250 тыс рублей.

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