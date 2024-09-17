Житель Адыгеи едва не убил знакомого из найденной в лесу винтовки

Житель Адыгеи нашел в лесу однозарядную винтовку, которую использовал во время ссоры со знакомым. Суд приговорил мужчину к тюремному сроку.

Суд в Адыгее вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя, который обвинялся в незаконном хранении оружия и покушении на убийство, передает пресс-служба судов Республики Адыгея.

Из материалов дела следует, что 15 лет назад мужчина нашел в лесу винтовку с одним патроном внутри. Находку местный житель спрятал у себя дома. Оружие ждало своего часа до июня этого года, когда мужчина поссорился со знакомым и решил поставить точку в конфликте одним метким выстрелом. Злоумышленник подстерег знакомого возле его дома и выстрелил, но пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.

Стрелявшему суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Его также приговорили к штрафу в 250 тыс рублей.