Жилой дом потушили в Джанкойском районе

Пожар в частном доме произошел в одном из крымских сел, видео с места событий опубликовало МЧС Крыма. В ведомстве подчеркнули, что его площадь составила два десятка квадратов.

Частный дом горел в Джанкойском районе, подробности рассказали в крымском МЧС.

По данным ведомства, огненное событие случилось в селе Мирновка. Пламя охватило мебель и вещи. В общей сложности огнем были объяты 20 кв м площади.

В министерстве обратили внимание на то, что в результате никто не пострадал.

С пламенем боролись пять пожарных, они использовали две единицы техники.

Причину пожара будут выяснять специалисты.