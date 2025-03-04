Вестник Кавказа

Жилой дом потушили в Джанкойском районе

Жилой дом потушили в Джанкойском районе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в частном доме произошел в одном из крымских сел, видео с места событий опубликовало МЧС Крыма. В ведомстве подчеркнули, что его площадь составила два десятка квадратов.

Частный дом горел в Джанкойском районе, подробности рассказали в крымском МЧС.

По данным ведомства, огненное событие случилось в селе Мирновка. Пламя охватило мебель и вещи. В общей сложности огнем были объяты 20 кв м площади.

В министерстве обратили внимание на то, что в результате никто не пострадал.

С пламенем боролись пять пожарных, они использовали две единицы техники.

Причину пожара будут выяснять специалисты.

 

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