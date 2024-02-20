Вестник Кавказа

Женщинам на день разрешат бесплатно пользоваться транспортом в Ереване

Женщинам на день разрешат бесплатно пользоваться транспортом в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшую пятницу жительницы Еревана смогут абсолютно бесплатно пользоваться общественным транспортом. Такое решение было принято властями города в связи с Международным женским днем.

В Ереване на один день сделают бесплатным проезд в общественном транспорте для девушек и женщин. Об этом рассказали мэр армянской столицы Тигран Авинян.

Он подчеркнул, что 8 марта представительницы прекрасного пола смогут совершенно бесплатно передвигаться на автобусах марки "Чжунтун" и "Газель-Сити", а также на троллейбусах.

Кроме того, в этот день не будет взиматься плата за проезд на метро.

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