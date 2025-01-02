Женщина и трое детей пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Женщина за рулем автомобиля угодила в аварию, машина врезалась в столб. Пострадали водитель и трое детей, находившихся в салоне.
Многодетная мать не справилась с управлением автомобиля, в результате аварии 30-летняя женщина и трое детей оказались в больнице.
ДТП случилось в Мостовском районе вечером в субботу. Отечественная легковушка двигалась по дороге "Мостовской-Ходзь", там же произошло столкновение со столбом.
"В ДТП пострадала водитель и трое несовершеннолетних пассажиров: 2024 года рождения, 2022 года рождения и 2014 года рождения"
– ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Женщина и дети госпитализированы в Лабинскую центральную районную больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.