Вестник Кавказа

Женщина и трое детей пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Женщина за рулем автомобиля угодила в аварию, машина врезалась в столб. Пострадали водитель и трое детей, находившихся в салоне.

Многодетная мать не справилась с управлением автомобиля, в результате аварии 30-летняя женщина и трое детей оказались в больнице.

ДТП случилось в Мостовском районе вечером в субботу. Отечественная легковушка двигалась по дороге "Мостовской-Ходзь", там же произошло столкновение со столбом.

"В ДТП пострадала водитель и трое несовершеннолетних пассажиров: 2024 года рождения, 2022 года рождения и 2014 года рождения"

– ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Женщина и дети госпитализированы в Лабинскую центральную районную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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