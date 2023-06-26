Женщин будут брать на службу в армянской армии

Опубликовано: 19:28, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парламент Армении сегодня принял законопроект о службе женщин в армии – набирать их будут на добровольной основе, а после шестимесячного обучения они смогут заключать контракт с Минобороны на пять лет.

Парламент Армении сегодня на своем внеочередном заседании большинством в 64 голоса из 107 принял во втором и окончательном чтении проект закона, предусматривающего внедрение системы призыва женщин на военную службу на добровольной основе.

Служить в войсках смогут женщины в возрасте от 18 до 27 лет, они могут и отказаться от службы до дня призыва, а первые полгода срочной службы для них пройдет в учебках, где для этой цели будет сформирован женский батальон. После истечения шестимесячного срока, женщины смогут перейти к пятилетней контрактной службе, передает РИА Новости.

"Заявление для прохождения обязательной шестимесячной службы женщины могут подать до 1 марта и 1 октября каждого года"

- министр обороны Армении Сурен Папикян

Закон начнет работать уже во время предстоящего зимнего призыва.

Напомним, раньше женщины служили в ВС Армении только по контракту.