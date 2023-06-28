Жена с сожителем погубили жителя Дагестана

Опубликовано: 13:02, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За убийство жителя Дагестана осудили его жену и ее сожителя. Они получили к 10 и 12,5 года колонии.

Суд в Дагестане приговорил жительницу Дагестанских Огней и ее сожителя к 10 и 12,5 года колонии соответственно за убийство по предварительному сговору мужа осужденной.

"Верховным судом Республики Дагестан вынесен приговор в отношении Б., обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", и С., обвинявшегося в совершении преступлений, предусмотренных п. "ж" ч. 2 ст. 105 и п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья"

– пресс-службе Верховного суда республики

Следствие установило, что подсудимая из-за постоянных побоев ушла от мужа, а затем стала сожительствовать с другим мужчиной.

На почве неприязненных отношений сожители увезли потерпевшего в Дербентский район и убили.