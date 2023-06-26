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Убийца главы дагестанского села отправился домой под арест

Убийца главы дагестанского села отправился домой под арест
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подозреваемый в убийстве главы села Рубас мужчина находится под домашним арестом. Срок истечет 31 июля. Трагедия произошла 1 июня.

Суд Дербентского района Дагестана отправил подозреваемого в убийстве главы села Рубас Садика Таибова под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.

Заключение медиков о том, что Таибов имеет тяжелые виды заболеваний, из-за которых он плохо переносит содержание под стражей, представлено суду.

Напомним, инцидент с убийством главы Рубаса Гаджикурбана Байрамбегова произошел 1 июня. Как заявил сам подозреваемый, причиной стал земельный конфликт.

Таибова направили под стражу 2 июня после того, как он сам сознался в убийстве. Как сообщили следователи, перевод под домашний арест вызван ухудшением состояния подозреваемого.

Возможного убийцу главы дагестанского села отправили за решетку

Возможного убийцу главы дагестанского села отправили за решетку

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