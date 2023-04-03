Землетрясение в Азербайджане: стали известны подробности

Чрезвычайные ведомства Азербайджана рассказали подробности землетрясения, которое произошло сегодня днем на юге Азербайджана. В частности, уточнены магнитуда и глубина залегания очага.
Магнитуда землетрясения, зафиксированного сегодня днем в Ленкоранском районе, составляла не 5,2, а 5,3. Информацию уточнили в Республиканском центре сейсмослужбы.
По новым данным, очаг подземных толчков находился на глубине 19 км. Изначально она была оценена в 18 км.
Магнитуда оказалась чуть больше, чем по предварительной информации, – 5,3. Согласно первым оценкам, она равнялась 5,2.
В бюро добавили, что в эпицентре сила природного катаклизма ощущалась на 6 баллов. В других районах она составляла от 3 до 5 баллов.
В МЧС Азербайджана рассказали о последствиях землетрясения.
"К настоящему времени в МЧС не поступало никакой информации о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения"
– МЧС