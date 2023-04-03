Вестник Кавказа

Землетрясение в Азербайджане: стали известны подробности

Землетрясение в Азербайджане: стали известны подробности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чрезвычайные ведомства Азербайджана рассказали подробности землетрясения, которое произошло сегодня днем на юге Азербайджана. В частности, уточнены магнитуда и глубина залегания очага.

Магнитуда землетрясения, зафиксированного сегодня днем в Ленкоранском районе, составляла не 5,2, а 5,3. Информацию уточнили в Республиканском центре сейсмослужбы.

По новым данным, очаг подземных толчков находился на глубине 19 км. Изначально она была оценена в 18 км.

Магнитуда оказалась чуть больше, чем по предварительной информации, – 5,3. Согласно первым оценкам, она равнялась 5,2.

В бюро добавили, что в эпицентре сила природного катаклизма ощущалась на 6 баллов. В других районах она составляла от 3 до 5 баллов.

В МЧС Азербайджана рассказали о последствиях землетрясения.

"К настоящему времени в МЧС не поступало никакой информации о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения"

– МЧС

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