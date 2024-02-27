Землетрясение произошло на юго-востоке Ирана

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня утром в юго-восточной провинции Ирана. Их магнитуда превысила 5. Есть ли пострадавшие и нанесен ли материальный ущерб, пока не известно.

Жители Ирана сегодня утром пережили землетрясение, сообщают сейсмологи.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 50 км к северо-западу от небольшого города Фанудж (провинция Систан и Белуджистан), где проживает примерно 13 тыс человек. Глубина залегания очага – 10 км.

Данных об ущербе и пострадавших нет.

По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, магнитуда была чуть выше – 5,6. Землетрясение случилось в 07:20 мск. А его эпицентр располагался на расстоянии 117 км на запад от города Ираншехр (столица одноименной провинции). В эпицентре землетрясение было "очень сильным".